Адвокат заявил, что Россия не выдаст Белоруссии Анжелику Агурбаш

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РФ не выдаст Белоруссии певицу Анжелику Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности, поскольку такие нормы установлены Конституцией России. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, российские власти ни при каких обстоятельствах не выдадут певицу Белоруссии. Однако Генпрокуратура Белоруссии может выслать в РФ материалы уголовного дела в отношении Агурбаш, после чего артистку могут привлечь к ответственности на территории России.

— Максимум — гражданка может нести ответственность на территории РФ, если нам пришлют материалы уголовного дела и наши следователи и судьи увидят, что в ее деятельности есть признаки преступления, — приводит ФАН слова Жеребенкова.

Напомним, дела по статьям УК республики «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление президента» против певицы Генпрокуратура Белоруссии возбудила еще в мае, а теперь ведомство просит Россию выдать Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш, как следует из сообщения Генпрокуратуры, с августа 2020 года размещала в интернете сведения, которые были направлены на возбуждение социальной розни и вражды к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти. Также ее обвиняют в оскорблениях президента страны Александра Лукашенко, «соединенных с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».