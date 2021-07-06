Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Адвокат заявил, что Россия не выдаст Белоруссии Анжелику Агурбаш

Анастасия Волоснова

Общество
Адвокат заявил, что Россия не выдаст Белоруссии Анжелику Агурбаш
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

РФ не выдаст Белоруссии певицу Анжелику Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности, поскольку такие нормы установлены Конституцией России. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, российские власти ни при каких обстоятельствах не выдадут певицу Белоруссии. Однако Генпрокуратура Белоруссии может выслать в РФ материалы уголовного дела в отношении Агурбаш, после чего артистку могут привлечь к ответственности на территории России.

— Максимум — гражданка может нести ответственность на территории РФ, если нам пришлют материалы уголовного дела и наши следователи и судьи увидят, что в ее деятельности есть признаки преступления, — приводит ФАН слова Жеребенкова.

Напомним, дела по статьям УК республики «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление президента» против певицы Генпрокуратура Белоруссии возбудила еще в мае, а теперь ведомство просит Россию выдать Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш, как следует из сообщения Генпрокуратуры, с августа 2020 года размещала в интернете сведения, которые были направлены на возбуждение социальной розни и вражды к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти. Также ее обвиняют в оскорблениях президента страны Александра Лукашенко, «соединенных с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

Читайте также:
Белоруссияпевицауголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте