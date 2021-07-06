Первые 11 детей вакцинировались от коронавируса в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 28 Карта всех событий

11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса в детской ГКБ имени З. А. Башляевой. Об этом сообщил главный врач больницы, главный педиатр столичного департамента здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов во вторник, 6 июля.

— Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей, — рассказал врач.

Всего на базе больницы вакцинируют 50 человек, рассказал Османов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в Москве началось клиническое исследование препарата «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Оно проходит на базе двух детских больниц — Морозовской и имени З. А. Башляевой.

Для исследований были привлечены 100 добровольцев, их обследования начались 5 июля. Каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест.

Вакцинация проводится тем же «Спутником V», что используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

Все это время подростки будут находиться под наблюдением специалистов. Так, после введения обоих компонентов по отдельности дети будут находиться в стационаре в течение трех дней. Далее добровольцы должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов и вести дневник самонаблюдения в специальном приложении на смартфоне.