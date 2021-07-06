Работников общепита в Москве будут вакцинировать от COVID-19 вне очереди

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Работников предприятий торговли и общественного питания в Москве будут вакцинировать вне очереди, торговые сети не видят причин для невыполнения указа об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов во вторник, 6 июля.

— Сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит, — рассказал чиновник.

В городе существует огромное количество возможностей для вакцинации, так как для сотрудников компаний торговли и общепита выделят отдельные временные промежутки, когда они смогут привиться без очереди, приводит слова Евтухова РИАМО.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня для посещения организаций общественного питания в Москве потребуется QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.