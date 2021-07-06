Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Машина сбила ехавшего на велосипеде ребенка на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Машина сбила ехавшего на велосипеде ребенка на севере Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 5 Карта всех событий

Машина сбила девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде, на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 6 июля.

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре во дворе дома № 5. Водитель автомобиля марки Hyundai наехал на мальчика, который пересекал дворовый проезд.

По предварительным данным, в результате происшествия у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины. ГАИ призвала водителей передвигаться по дворам с минимальной скоростью и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который ехал вместе с четырехлетним мальчиком на велосипеде. Инцидент произошел на улице Островитянова около дома № 8.

Автомобиль выезжал со двора, в то время как велосипедист пересекал место выезда со двора жилых домов. По предварительным данным, ребенок получил травмы мягких тканей головы, а мужчина, управлявший велосипедом, не пострадал.

Читайте также:
ДТПребеноксевер Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте