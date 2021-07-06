Машина сбила ехавшего на велосипеде ребенка на севере Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 5 Карта всех событий

Машина сбила девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде, на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 6 июля.

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре во дворе дома № 5. Водитель автомобиля марки Hyundai наехал на мальчика, который пересекал дворовый проезд.

По предварительным данным, в результате происшествия у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины. ГАИ призвала водителей передвигаться по дворам с минимальной скоростью и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который ехал вместе с четырехлетним мальчиком на велосипеде. Инцидент произошел на улице Островитянова около дома № 8.

Автомобиль выезжал со двора, в то время как велосипедист пересекал место выезда со двора жилых домов. По предварительным данным, ребенок получил травмы мягких тканей головы, а мужчина, управлявший велосипедом, не пострадал.