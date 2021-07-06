«Неделя–две остались»: бывшая жена Аршавина заявила, что может умереть без операции

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что может умереть, если не сделает операцию, но вместо этого пытается перевезти своих детей из загородного дома, откуда семью через суд выселяет мать Аршавина.

— Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя–две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция, — пожаловалась она.

Вместо этого Казьмина занимается переселением детей. Ее нельзя оставлять без операции, но для этого нужны сильные специалисты, рассказала экс-супруга футболиста в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что мать Аршавина Татьяна назвала Казьмину «профессиональной аферисткой» после того, как та пожаловалась, что ей с тремя детьми негде жить. После развода та проживала в особняке спортсмена, оформленном на мать, с дочкой от Аршавина и наследниками от предыдущих отношений.

До этого стало известно, что Татьяна Аршавина обратилась в суд, чтобы забрать дом — иск был удовлетворен. Казьмина попыталась оспорить решение и подала апелляцию, однако суд ее отклонил.

Казьмина в этот период рассказывала, что у нее «ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль».