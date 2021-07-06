Минтруд назвал размер МРОТ в 2022 году

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году увеличится до 13 617 рублей. Соответсвующий документ Минтруда был опубликован на портале regulation.gov.ru во вторник, 6 июля.

В ведомстве пояснили, что МРОТ вырастет на 6,4 процента по сравнению с показателем 2021 года. Проект приведет к повышению зарплаты порядка у 4,7 миллиона россиян.

Напомним, МРОТ в России рассчитывается в размере 42 процентов от медианной заработной платы, которую выводит Росстат.

Росстат также сообщил, что в апреле 2021 года рост заработной платы в реальном выражении в РФ составил 7,8 процента. В марте уровень зарплат повысился на 1,8 процента, в феврале — на два процента, в январе — на 0,1 процента. В апреле 2021 года средняя зарплата россиян выросла до 56 614 рублей. За период с января по апрель текущего года зарплаты в реальном выражении увеличились на 2,9 процента по сравнению с данными прошлого года.

Ранее аналитики назвали профессии с самой высокой зарплатой в России. Так, одна из самых высокооплачиваемых должностей — технический директор в сфере IT. Специалисты в данной области в среднем получают 183 тысячи рублей в месяц, а предложения на рынке труда колеблются от 135 до 327 тысяч рублей.