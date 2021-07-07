Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли «Шелковый путь» среди грузовиков

Фото: instagram.com/kamazmastersport/

Завершился финальный этап ралли «Шелковый путь» в категории грузовиков. Победителем стал экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».

Гонка была разделена на три этапа, каждый из которых проходил в России.

Несмотря на то, что в завершающем заезде команда Сотникова пришла к финишу только третьей, уступив белорусскому экипажу «МАЗ», и своим соратникам из «КАМАЗ-мастера», по итогам всех стартов экипаж показал самое лучшее время — 6 часов 59 минут и 53 секунды.

Второе место заняли белорусы, третьим стал экипаж Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер».

Изначально ралли «Шелковый путь» должно было пройти с 1 по 11 июля в России, Монголии и Китае. В феврале этого года организаторы ралли рассказали, что маршрут пройдет по территории России и Монголии из-за закрытых границ КНР в связи с пандемией.

Ранее сообщалось, что монгольскую часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменили из-за COVID-19 и чумы.