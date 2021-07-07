«Уже большой вымахал»: Утяшева показала подросшего сына Воли

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась на своей странице в соцсети Instagram снимками, на которых запечатлена с мужем, юмористом Павлом Волей, а затем и с сыном Робертом. Оба фото были сделаны дочерью Софией.

Знаменитость в подписи к снимкам удивилась тому, как быстро растут и взрослеют ее дети.

— Мои любимые мужчины. Смотрите, какой Роб уже большой вымахал! Фото by София, — отметила Утяшева.

Судя по фото, Роберт скоро «догонит» маму по росту. Мальчик для восьми лет выглядит достаточно высоким.

Поклонники звездной пары оставили много теплых комментариев под фото.

«Вы для меня, и думаю, для многих, такая прекрасная, примерная пара, вы молодцы! Процветания вашей семье!»; «Да, детки растут очень быстро, счастья и крепкого здоровья вам и вашей семье»; «И правда, вырос, замечательно! Пусть будет здоров! И Софийка тоже», — написали пользователи.

Ранее звездный астролог рассказала о паре Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Она заявила, что это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.