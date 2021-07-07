Главный эндокринолог Москвы сообщил об опасности жары для диабетиков
Аномально жаркая погода способна негативно влиять на больных сахарным диабетом. Об этом сообщил главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.
— Аномально жаркая погода может оказывать негативное влияние на больных сахарным диабетом. При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему, — пояснил он.
Врач отметил, что перегревание в жару необходимо уметь отличать от гипогликемии. При перегревании могут возникнуть помутнение сознания, обморок и судороги. Такие же симптомы иногда проявляются при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом следует провести определение уровня сахара крови.
Также Анциферов рекомендовал в жаркие дни выпивать два-три литра жидкости в течение дня. Это особенно важно для пациентов с диабетом, которые принимают ингибиторы НГЛТ-2 и мочегонные препараты. Нужно всегда иметь при себе бутылочку питьевой воды.
Кроме того, следует воздержаться от физической активности в наиболее жаркие часы. На улице необходимо носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, песку или асфальту.
Врач предупредил, что нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, потому что его надо хранить при температуре до плюс 30 градусов. При транспортировке препарата стоит использовать специальную сумку-контейнер, сообщает РИА Новости.
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