Главный эндокринолог Москвы сообщил об опасности жары для диабетиков

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Аномально жаркая погода способна негативно влиять на больных сахарным диабетом. Об этом сообщил главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

— Аномально жаркая погода может оказывать негативное влияние на больных сахарным диабетом. При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему, — пояснил он.

Врач отметил, что перегревание в жару необходимо уметь отличать от гипогликемии. При перегревании могут возникнуть помутнение сознания, обморок и судороги. Такие же симптомы иногда проявляются при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом следует провести определение уровня сахара крови.

Также Анциферов рекомендовал в жаркие дни выпивать два-три литра жидкости в течение дня. Это особенно важно для пациентов с диабетом, которые принимают ингибиторы НГЛТ-2 и мочегонные препараты. Нужно всегда иметь при себе бутылочку питьевой воды.

Кроме того, следует воздержаться от физической активности в наиболее жаркие часы. На улице необходимо носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, песку или асфальту.

Врач предупредил, что нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, потому что его надо хранить при температуре до плюс 30 градусов. При транспортировке препарата стоит использовать специальную сумку-контейнер, сообщает РИА Новости.

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