Синоптик предупредил москвичей о высоких ночных температурах

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Волна тепла принесет в столицу высокие ночные температуры с четверга, 8 июля. Температура воздуха достигнет плюс 17-24 градусов, что может вызвать тепловой стресс для организма, потому что отдыха от жары не будет в течение суток. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Волна тепла, очень жаркая погода, наступает с 8 июля. Выпущено шторм-предупреждение, так как эта погода является опасной. Ночные температуры тоже будут высокими: 8 июля мы прогнозируем ночью плюс 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов тепла, а к воскресенью — уже до плюс 24 градусов. Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть, отойти от жары, — рассказал он.

Синоптик отметил, что волна тепла в столичном регионе будет нарастающей. В четверг, 8 июля, днем прогнозируется плюс 29-31 градус, в пятницу, 9 июля, — 30-32 градуса тепла, в субботу, воскресенье, 10, 11 июля, — плюс 28-33 градуса, в понедельник, 12 июля, — 29-34 градуса тепла.

Вильфанд добавил, что температура воздуха, начиная с воскресенья, будет на 7 градусов выше климатической нормы. Мощный антициклон, который будет определять жаркую погоду, будет длительное время, сообщил он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жара продержится в столице до середины июля. Так, температура днем будет достигать плюс 35 градусов. Ночью минимальная температура будет составлять 23 градуса.