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«Какая красотка!»: певица Asti восхитила поклонников фото в бикини

Юлия Курганова

Общество
«Какая красотка!»: певица Asti восхитила поклонников фото в бикини
Фото: instagram.com/astiselfmade

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вместе с супругом отдыхают на Байкале. На своей странице в социальной сети Instagram артистка делится моментами отпуска. На этот раз она позировала в бикини насыщенно-зеленого цвета, показав свои формы.

В посте певица рассказала, что старается употреблять два литра воды в день. Asti спросила у своих подписчиков, получается ли у них это делать и как им это удается.

Поклонники знаменитости поделились своими лайфхаками и восхитились фото кумира, они одарили ее множеством комплиментов.

«Это просто бомба! Какая красивая!»; «Фото в последнее время такие классные!»; «Какая красотка!», — написали фолловеры.

Напомним, что Asti вышла замуж в конце прошлого года. Ее избранником стал предприниматель по имени Станислав, предложение от которого она получила годом ранее. Недавно супруги записали совместную песню.

Ранее певицу Asti раскритиковали за неудачный макияж. На своей странице в Instagram-аккаунте артистка разместила видео, на котором многие поклонники не узнали звезду.

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