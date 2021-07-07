Минпромторг не обсуждает введение QR-кодов в магазинах Москвы

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Минпромторг России не рассматривает введение в столичной торговле QR-кодов по аналогии с предприятиями общественного питания. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Виктор Евтухов в среду, 7 июля.

— Нет, не обсуждает (введение QR-кодов — прим. «ВМ»). Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей, — пояснил Евтухов в интервью изданию «Известия».

Помимо этого, заместитель главы ведомства выразил надежду, что с учетом темпов вакцинации введение QR-кодов не понадобится в сфере непродуктовой торговли.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве начали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.