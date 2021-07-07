«За ним будущее ревакцинации»: врач рассказала, кому подойдет «Спутник Лайт»

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Сейчас вакцину «Спутник Лайт» применяют в Москве для ревакцинации горожан и первичной вакцинации мигрантов. В будущем эта прививка хорошо подойдет некоторым взрослым и несовершеннолетним. Об этом «ВМ» сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

— Все «лайт» прививки, которые делали, а их делали достаточно много и раньше, их изготавливали для детей, ослабленных детей, аллергичных. Для детей, больных серьезными заболеваниями. За «Спутником Лайт» будущее на ревакцинацию и для детей. Взрослым-аллергикам тоже подойдет она, а таких достаточно много. Также людям с ревматоидным артритом, всем с серьезными заболеваниями подойдет, — сказала медик.

Ранее власти столицы сообщили, что они планируют закупить не менее 750 тысяч доз «Спутника Лайт». На данный момент ревакцинироваться этим препаратом можно в восьми павильонах «Здоровая Москва» и 12 городских поликлиниках по предварительной записи. Также эта процедура для жителей столицы доступна в Гостином Дворе.