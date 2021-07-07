МИД Великобритании пообещал продолжить заходить в «воды Украины»

Фото: royalnavy.mod.uk

Британские военно-морские силы продолжат заходить в «территориальные воды Украины». Об этом в среду, 7 июля, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

— Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать, — заявил он, комментируя инцидент с эсминцем Defender.

Он также выразил полную поддержку действиям экипажа судна, пишет РИА Новости.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.