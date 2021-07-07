В усадьбе «Кусково» пройдут «Графские именины»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В XVIII веке для усадьбы «Кусково» 12 июля, когда в православной церкви чествуют первоверховных апостолов Петра и Павла, был особенным днем. Граф Петр Борисович Шереметев всегда отмечал день своего тезоименного святого.

Продолжая традиции, музей приглашает посетителей в воскресенье, 11 июля, на большой праздник. В афише мероприятия значатся викторины, авторская экскурсия по выставке «Храм добродетели душа ее была», мастер-классы по танцам и по декоративно-прикладному искусству.

На авторской экскурсии гостям расскажут историю любви графа Николая Петровича Шереметева и Прасковьи Жемчуговой, которая неразрывно связана с историей крепостного театра.

Познавательный квест «Истуканы усадьбы Кусково» позволит гостям музея познакомиться с парковой скульптурой, вспомнить античную мифологию, полюбоваться мастерством скульпторов, разгадать значения различных образов.

С помощью викторины-квеста по экспозиции павильона «Грот» посетители внимательно рассмотрят необыкновенный объект и раскроют его секреты.

Кроме того, можно будет присоединиться к мастер-классам по изготовлению народной игрушки из керамики и поделок из стекла, а также принять участие в танцевальных зарисовках «Этюды из светской жизни. Век XIX».

С 7 июля Дворец и павильоны музея-усадьбы «Кусково» можно посетить только с действующим QR-кодом. Для посещения парка усадьбы «Кусково» предъявление QR-кода не требуется.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.