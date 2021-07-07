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Появилось видео задержания захватчика отделения банка в Тюмени

Полина Долганова

Происшествия
Появилось видео задержания захватчика отделения банка в Тюмени
Фото: Екатерина Мишина / ТАСС

В Сети появилось видео задержания захватчика банка в Тюмени. Кадры в среду, 7 июля, публикует Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики ведут по улице мужчину, затем кладут его на землю, так как он начинает сопротивляться.

Видео: РИА Новости

Напомним, неизвестный мужчина захватил отделение банка в Тюмени. Инцидент произошел по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет. Злоумышленник потребовал отдать ему все денежные средства из банка. В банке находились двое сотрудников. В течение часа захватчика задержали.

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