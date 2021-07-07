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Три новостройки на севере столицы передали под заселение по программе реновации

Анастасия Колоскова

Город
Три новостройки на севере столицы передали под заселение по программе реновации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Флотская, дом 68, корпус 1 Карта всех событий

Три новостройки, построенные по программе реновации жилищного фонда Москвы, передали под заселение в Головинском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новые многоэтажные дома появились по адресам улица Флотская, дом 68, корпус 1, и дом 68, корпус 2, и улица Авангардная, дом 10а.

— В дом 10а на Авангардной улице поедут жители из дома 23, корпус 1, на Смольной улице. В новостройке на Флотской улице предложены смотровые ордера жителям пятиэтажек улицы Онежской, дом 31, дом 33, и дом 43/70. Всего в настоящее время в районе новые квартиры предложены более 500 семьям, — рассказал Левкин.

Он отметил, что в Северном административном округе на первом этапе программы реновации до 2024 года начнется процесс переселения 19,8 тысячи жителей из 88 домов.

— В Бескудниковском районе насчитывается 15 домов, в Войковском — три дома, в Головинском — 18 домов, Дмитровском — 16 домов, в Западном Дегунине, Коптеве, Молжаниновском и Тимирязевском — 10, 13, 2 и 11 домов соответственно, — добавил руководитель департамента.

В САО Москвы в программу реновации вошли 514 домов, где проживает около 109 тысяч человек. Общая площадь расположенных в них квартир составляет более 1770 квадратных метров. Для переселения жителей в округе подобрали 65 «стартовых» площадок площадью 904,3 тысячи «квадратов».

Ранее Сергей Левкин рассказал о начале переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы в районе Солнцево. Новая жилплощадь будет представлена жителям домов на Боровском шоссе.

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