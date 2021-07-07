Пьяный водитель врезался в машину ДПС в Москве. Видео

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей Москва

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Пьяная женщина за рулем иномарки столкнулась с автомобилем ДПС в столице и попыталась скрыться. В результате погони женщина была задержана. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на улице Юных Ленинцев. Пьяная леди столкнулась с автомобилем сотрудников ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу столичного ГУ МВД России. После этого водитель попыталась скрыться с места аварии.

Инцидент попал на камеры видеорегистраторов. На кадрах видно, как женщина, пытаясь уйти от погони, несколько раз пересекает сплошную линию и вылетает на полосу встречного движения.

Видео:Пресс-служба ГИБДД

В результате непродолжительной погони автомобиль нарушителя все же удалось остановить. За рулем иномарки оказалась 32-летняя жительница столицы.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что у нарушительницы нет водительских прав, ранее она уже привлекалась к ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии. Кроме того, женщина вновь села за руль выпившей.

— Автоледи прошла освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,484 мг/л, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

В ведомстве добавили, что в отношении гонщицы был составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения.