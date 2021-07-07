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День семьи, любви и верности отметят на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
День семьи, любви и верности отметят на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны 8 июля приглашает посетителей принять участие в праздничной программе, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. В афише — бесплатные экскурсии, акция для молодоженов в «Москвариуме», интерактивное шоу в Театре сказок и тематические мастер-классы.

В центре «Космонавтика и авиация» в четверг, 8 июля, пройдет новая экскурсия «Любовь во Вселенной». В этот же день в Центре славянской письменности «Слово» гостей ждет тематическая экскурсия «И жили они долго и счастливо», посвященная теме любви и семьи сквозь призму истории. Также состоится обзорная экскурсия «Любовь, мечта, ВДНХ!» по территории выставки.

В выходные дни, 10 и 11 июля, в Музее кукол на ВДНХ пройдут тематические экскурсии «Правители: люди и судьбы». Гости увидят более 50 образов монархов ручной работы из фарфора, в исторических костюмах.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках проекта «Знание. ВДНХ» в праздничный день состоится спектакль «Сказ о Петре и Февронии». А «Москвариум» впервые проведет праздничную акцию для молодоженов — 8 июля пары, заключившие брак в текущем году в Москве, смогут бесплатно посетить его экспозицию.

Театр сказок 8 июля приглашает юных посетителей на интерактивное шоу «Сказка номер один. Возвращение». Кроме того, в «Технограде» для детей пройдут тематические мастер-классы: «3D-ручки», «Русская изба из картона», «Простые опыты и эксперименты» и «Бумажная кукла на шарнирах».

Участие в мероприятиях по регистрации, сообщается на сайте выставки.

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