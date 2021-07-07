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Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках

Полина Долганова

Общество
Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях. Об этом в среду, 7 июля, сообщается на сайте правительства.

Контроль за соблюдением поручения будут осуществлять Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор.

— О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля, — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что массовая вакцинация населения также находится в центре внимания кабмина.

Напомним, 25 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору обеспечить контроль за решением проблемы, связанной с неоправданным ростом цен на ковид-тесты.

В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что служба усилит контроль за сроками проведения исследований. Она отметила, что частные лаборатории повышают цены на тесты, принимают большое количество пациентов и не успевают выполнить все заказы в срок, пишет РИА Новости.

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