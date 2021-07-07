Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях. Об этом в среду, 7 июля, сообщается на сайте правительства.
Контроль за соблюдением поручения будут осуществлять Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор.
— О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля, — говорится в сообщении.
В публикации также отмечается, что массовая вакцинация населения также находится в центре внимания кабмина.
Напомним, 25 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору обеспечить контроль за решением проблемы, связанной с неоправданным ростом цен на ковид-тесты.
В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что служба усилит контроль за сроками проведения исследований. Она отметила, что частные лаборатории повышают цены на тесты, принимают большое количество пациентов и не успевают выполнить все заказы в срок, пишет РИА Новости.