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Мужчина умер при загадочных обстоятельствах на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина умер при загадочных обстоятельствах на северо-востоке Москвы
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, МКАД, 94-й километр Карта всех событий

Тело 55-летнего мужчины было найдено 2 июля в кабине грузового автомобиля на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Грузовик марки «Вольво» был припаркован на съезде с 94-го километра МКАД. Видимых следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

По словам представителя ведомства, следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Проводится проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Ранее сообщалось, что тело молодого человека обнаружили в гостинице на северо-востоке столицы.

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