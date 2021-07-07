Олег Леонов: Необходимо активнее использовать доступные современные технологии в поиске пропавших людей

Фото: Наталья Леонова

На III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов, организованном Центром поиска пропавших людей, Олег Леонов призвал активнее использовать доступные технологии в поиске пропавших людей. Для этого, по его мнению, необходима работающая законодательная база. Также координатор отряда «ЛизаАлерт» презентовал энергонезависимый браслет безопасности, который поможет быстрее вернуть домой потерявшихся.

— Мы предложили поправки, позволяющие оперативно определить точное местоположение человека с включенным мобильным телефоном — сегодня такие данные недоступны. Принятие закона о поиске пропавших по геолокации — одна из первоочередных задач нового, осеннего созыва Госдумы. Именно в таком виде, с нашими поправками, закон может спасти тысячи жизней ежегодно, — отметил Олег Леонов.

Там же, на форуме, Леонов презентовал браслет безопасности со встроенным NFC-модулем, который позволяет считать с помощью смартфона контактную информацию родственников, данные о медицинских показаниях потерявшегося человека. Полезное устройство будет бесплатно распространяться в Москве — уже более 15 тысяч человек оставили заявки на получение браслета.

Олег Леонов отметил, что на улицах города много дезориентированных людей, которые внезапно перестают понимать, где находятся. На этот случай у таких людей должен быть на руке браслет безопасности. Это касается в основном групп риска: детей, пожилых, людей с ментальными расстройствами, которые могут потеряться и не вспомнить своего адреса, как зовут родных, их номера телефонов.

III Всероссийский форум добровольческих поисково-спасательных отрядов проходит в Переславле-Залесском. В мероприятии принимают участие волонтеры более чем из 30 регионов России, представители федеральных и региональных органов власти, а также представители бизнеса.

Основной задачей форума является обмен опытом между поисковыми отрядами — обсуждение методов поиска, инструментов, применения новых технологий. В программе — актуальные и важные для поисковой деятельности лекции, практические занятия, дискуссии, а также соревновательный квест в природной среде.

На открытии форума обсуждались вопросы взаимодействия добровольцев и государственной власти, законодательные инициативы, гражданские инициативы добровольцев и дальнейшие планы развития поискового добровольчества России.