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Июнь в Москве стал рекордным по выдаче льготной ипотеки

Юлия Павлушова

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Июнь в Москве стал рекордным по выдаче льготной ипотеки
Фото: Moscow-live

Июнь нынешнего года стал рекордным по выдаче льготной ипотеки в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, банки в июне выдали семь тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму 46,9 миллиарда рублей. Это самый крупный показатель с апреля прошлого года.

— Наивысшая активность была зафиксирована в последнюю неделю июня, когда на приобретение жилья в столице было выдано 2,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на 18,1 миллиарда рублей, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Он уточнил, что с апреля 2020 года в Москве оформили ипотеку на 480,4 миллиарда рублей. Ежедневно в городе выдают свыше 180 таких кредитов по ставке 6,5 процента. По мнению Владимира Ефимова, спрос на льготную программу после ее продления только вырастет.

С этим солидарен руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов. Он отметил, что столица является лидером спроса по ипотеке в России. По данным на 1 июля, на покупку жилья в городе приходится почти треть от всего объема выданных в России льготных кредитов — 27,6 процента.

Ранее эксперт назвал основные причины роста цен на жилье.

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