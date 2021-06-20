Льготная ипотека и раскол рынка: эксперт назвал причины роста цен на жилье

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Меры государственной поддержки в рамках льготной ипотеки от правительства РФ, направленные на улучшение жилищных условий россиян, разделили рынок недвижимости и привели к резкому росту цен на жилье. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал специалист сферы управления, девелопмента и оценки недвижимости Михаил Хорькин.

По его словам, первоначально, когда проект с выгодными кредитными ставками был предложен гражданам, спрос населения на жилье автоматически увеличился:

— Все мало-мальски образованные люди поняли, что по такой выгодной ставке они не отхватят квартиру уже в лучшем случае вскоре, а в худшем — никогда. И весь поток желающих выстроился в очередь за ипотекой. И буквально в течение двух–трех месяцев рынок отреагировал на такой ажиотаж неимоверным ростом цен за квадратный метр.

Предложенная властями ставка оказалась очень привлекательной для тех семей, которые взяли паузу месяцем ранее и не приобрели жилье по стандартным условиям. Для сравнения: в некоторых случаях процент при покупке квартиры в ипотеку (неважно, в новом доме или во «вторичке») при стандартных условиях может достигать до 18 процентов.

— Итак, льготная ипотека вернула покупателей, которые все время откладывали процесс приобретения жилья, — отметил эксперт. — И они тоже начали активничать, что позволило рынку перезапуститься заново. И в апреле–мае прошлого года пошли крупные сделки в сфере недвижимости именно в сегменте, который связан с льготным ипотечным кредитованием.

Однако, как заметил эксперт, девелоперы оказались не готовы к такому повышенному спросу. А в арсенале продавцов оказалось не так много квартир, чтобы реализовать их по «чистой цене».

— Квартиры по льготным ставкам начинают быстро уходить, а продавцам ничего не остается, — говорит Хорькин, — как только увеличить цены на жилье. Рост продолжается в течение лета. И это меняет настроение многих покупателей. Они видят, что ипотека дешевая, цены растут, предложений с каждым днем все меньше.

В итоге на рынке появляются новые игроки, которые не были вовлечены в процесс покупки квартиры весной, но так или иначе, по словам спикера, задумывались об этом варианте:

— Они поняли, что если сейчас не возьмут жилье в ипотеку, то завтра будет поздно. И формулировка «покупай сейчас — пока не подорожало» как раз в полной мере описывает ситуацию, возникшую на рынке недвижимости весной–летом минувшего года.

К тому же, как заметил эксперт, те, кто хотел решить свой квартирный вопрос, осознавали, что по большому счету у них альтернативных вариантов приобретения недвижимости нет.

Несмотря на это, найти вполне выгодные условия и квартиру по приемлемой цене, уточнил спикер, можно:

— Обратитесь за помощью к грамотным специалистам или в банк, который является участником программы, и вам помогут ознакомиться с текущими ценами и приобрести жилье, максимально соответствующее вашим потребностям. Все равно в ближайшие полгода ценник на столичную недвижимость падать не будет. Вполне ожидаем и дальнейший рост. И в такой ситуации вполне объяснимо желание людей приобрести жилье именно сейчас.

Такое решение эксперт считает верным и призывает не копить средства, оставляя их на депозите, а вкладываться в жилье, если такая идея давно вас преследует.

— Если ты копишь, оставляя деньги на депозите, — уточняет спикер, — они у тебя растворяются. Если ты берешь кредит по льготной ставке, понимая при этом, что квартиры вырастут в цене, то тем самым получаешь шанс сохранить семейный капитал.

Следовательно, высокий спрос на льготную ипотеку на фоне ограниченного предложения, по словам собеседника «ВМ», привел к стремительному росту цен, который «переписал» рынок недвижимости к концу прошлого года достаточно серьезно.

— В целом программа очень необходима и полезна, особенно для молодых семей. Но есть очень большой риск того, что в программу вольются заемщики с невысокой платежеспособностью. Это увеличит риски финансовой стабильности и макроэкономической устойчивости. А также повысит вероятность возникновения кризисов и рецессий в экономике, что сейчас невыгодно никому.

Именно по этой причине, как заметил эксперт, процесс корректировки условий программы льготной ипотеки взял на себя Минфин РФ.

— Мне кажется, что это в том числе позволит удержать цены на жилье в новостройках — их начали увеличивать застройщики ввиду высокого спроса на данную категорию ипотеки и дефицита предложений, — сказал спикер. — Есть еще одна любопытная ситуация: те, кто обратился за жильем по «низким ставкам», но столкнулся с высокой стоимостью квартиры, переориентировались на «вторичку», которая не участвует в этом «щедром розыгрыше льготной ипотеки». Отсюда вывод: некоторые застройщики так поднимали цены на квадратные метры, что проще было вложиться во вторичное жилье, которое местами дороже.

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента была запущена российским правительством в апреле прошлого года: президент РФ Владимир Путин объявил о ней как о мере поддержки застройщиков и покупателей жилья. Максимальная сумма кредита для покупки жилья в новостройке в Москве и Санкт-Петербурге составляла изначально восемь миллионов рублей, для остальных регионов — 3,5 миллиона рублей. Позже лимиты были увеличены до 12 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно. Необходимый же первоначальный взнос для участия в программе был снижен с 20 процентов до 15 процентов.

Также ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год — до 1 июля 2022 года.