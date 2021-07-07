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Музей современного искусства позвал на прогулки по фестивалю цифрового паблик-арта

Ольга Маркова

Развлечения
Музей современного искусства позвал на прогулки по фестивалю цифрового паблик-арта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский музей современного искусства каждую среду до 1 августа приглашает жителей и гостей столицы на прогулку-экскурсию по фестивалю цифрового паблик-арта.

Участникам мероприятия предлагается пройтись от парка «Зарядье» до Воробьевых гор и узнать о главных тенденциях в современном российском digital-искусстве, о возможностях, которые открывают технологии дополненной реальности, и увидеть AR-объекты прямо в городском пространстве.

Для фестиваля AR-объекты создали современные художники: Кирилл Макаров, Ян Посадский, Digital Object Alliance (Саша Пучкова и Анна Леонова), Софья Скидан и Анна Таганцева-Кобзева. Чтобы увидеть работы во время экскурсии, необходимо иметь с собой смартфон и зайти на сайт фестиваля.

Маршрут прогулки предполагает знакомство с несколькими локациями: «Стеклянная кора» в парке «Зарядье», Strelka на «Красном Октябре», «Памятник всему» в «Музеоне», работа «Невыносимая бесконечность быть подключенным к сети» в Парке Горького, «Доверие» на Воробьевых горах.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.

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