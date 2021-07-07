Еще один канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации перекрыли в Москве

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Столичные сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, выполнявшую роль курьера по передаче заказчику поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 7 июля, сообщила пресс-служба МВД России.

По словам представителя ведомства, заказчик приобрел фальшивый документ по объявлению в интернете, заплатив за него 3800 рублей.

— Задержанная работает в одной из компаний по доставке товаров. По ее словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправлялись клиентам, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: МВД

Позже сотрудники полиции выяснили, что организация находилась на одной из центральных улиц Москвы. В ходе обыска помещения оперативники изъяли 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. Экспертиза показала, что документы оказались подделкой, добавила Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

В настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю правоохранительные органы возбудили 14 уголовных дел по фактам незаконного оборота поддельных медицинских документов.