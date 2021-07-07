Два самолета Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Два самолета истребителя Су-30 поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения самолетом Boeing P-8 Poseidon границы над акваторией Черного моря. Об этом в среду, 7 июля, сообщает Министерство обороны России.

В среду вечером, 6 июля, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над водами Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель.

Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители, являющиеся единицами дежурных сил ВМС и противовоздушной обороны Черноморского флота.

— Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.

Так, нарушения границ РФ допущено не было, пишет РИА Новости.