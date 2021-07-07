Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1,2 миллиона человек

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 уже свыше 1,2 миллиона человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду, 7 июля.

За минувшие сутки в городе выявили еще 5621 случай заболевания. Вместе с тем выписали за 24 часа 6488 пациентов, вылечившихся от коронавируса.

Кроме того, в Москве продолжается бесплатная вакцинация от инфекции. Ее можно пройти по предварительной записи в одном из центров, созданных на базе поликлиник. Кроме того, прививки делают в павильонах «Здоровая Москва» и в других точках работы выездных бригад — торговых центрах и городских парках.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве за сутки вакцинировали свыше 105 тысяч человек. По мнению главы города, высокий спрос на прививки требует ввода дополнительных медицинских мощностей.

Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов-лидеров по числу жителей, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Столица расположилась на четвертом месте по количеству привитых жителей в списке российских регионов с показателем 23,71 процента.