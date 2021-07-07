Сергей Собянин: За последние сутки прививку от COVID-19 получили более 105 тысяч человек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 105 тысяч человек привились от COVID-19 в Москве за последние сутки. Об этом в среду, 7 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации в «Лужниках».

— Главная спортивная арена страны тоже вступила в бой, борьбу с пандемией ковида, — уточнил глава города.

Сергей Собянин отметил, что высокий спрос на прививки требует ввода дополнительных медицинских мощностей. В частности, два пункта вакцинации мигрантов недавно открыли в торговом комплексе «Садовод». Они могут принять около четырех тысяч человек за сутки.

— Этого оказалось крайне мало. Услуга очень востребована, поэтому сегодня мы открываем такой же центр вакцинации. Я думаю, что это один из крупнейших в мире. Общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки, — подчеркнул мэр.

В «Лужниках» также планируют прививать мигрантов. Однако прививки здесь смогут сделать и желающие москвичи.

Ранее сообщалось, что Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов-лидеров по числу жителей, получивших вакцину от коронавирусной инфекции.