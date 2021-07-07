Аэрацию воздуха провели в Москве из-за жары

Полив дорог / Фото: Pelagiya Zamyatina

Аэрацию воздуха провели на улицах столицы из-за жаркой погоды. Столбики термометров уже поднялись до плюс 27 градусов, сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 7 июля.

Службы утром провели полив проезжей части и парковок, тротуаров и дворовых территорий. Так удается охладить воздух, который нагревается от дорожного полотна в жару.

—В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Это снижает уровень пластической деформации, — отметили в ведомстве.

Столичных водителей призвали с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать движению техники.

Ранее синоптики рассказали, что жара продержится в Москве до середины июля.