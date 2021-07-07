Власти начнут выплачивать по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста с 16 августа

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Власти с 16 августа начнут выдавать единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на детей школьного возраста. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в среду, 7 июля.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству проработать проект по выплатам десяти тысяч рублей для школьников старше 18 лет с ограниченными возможностями. Правительство РФ должно представить доклад не позднее 15 сентября. Ответственным за работу над документом назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточнялось, что выплата станет единовременной, ее размер составит десять тысяч рублей.

Котятков отметил, что прием заявлений на выплату начался с 15 июня.

— Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа, — обратился Котяков на совещании к Путину.

Министр подчеркнул, что на финансовую помощь было выделено 204 миллиарда рублей. Выплаты охватят более 20 миллионов детей, пишет ТАСС.

Ранее Путин поручил правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей до семи лет. Власти должны разобраться в мониторинге «правоприменительных практик» в регионах России. Кроме того, президент сообщил о необходимости организовать горячую линию, куда россияне могли бы обращаться по вопросам выплат.