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Путин поручил правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей до семи лет

Анастасия Волоснова

Общество
Путин поручил правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей до семи лет
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей от трех до семи лет до 1 августа. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 6 июля, на сайте Кремля.

Власти должны разобраться в мониторинге «правоприменительных практик» в регионах России. Кроме того, президент сообщил о необходимости организовать горячую линию, куда россияне могли бы обращаться по вопросам выплат.

Напомним, во время прямой линии президента РФ жительница Астрахани Оксана Плужникова пожаловалась на отсутствие выплат на детей от трех до семи лет, полагающихся семьям, где доход ниже прожиточного минимума. Женщина хотела узнать, почему в регионе отказывают в выплатах пособий, если не было дохода в течение 12 месяцев, даже если человек проработал 11 месяцев. По ее словам, само требование противоречит смыслу предоставления этих выплат, что и подтвердил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит 55 миллиардов рублей семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам,размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка. Позже правительство России одобрило распределение средств по регионам на выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет.

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