Разбор полетов: как чиновники отреагировали на жалобы Путину во время прямой линии

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 30 июня, состоялась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Граждане в прямом эфире федеральных каналов из самых разных уголков страны смогли задать главе государства любые вопросы, которые их волнуют. Российский лидер также озвучил свои претензии к региональным властям, и на них уже последовала ответная реакция. О том, какие проблемы уже удалось решить, — в материале «Вечерней Москвы».

Первые реакции пошли из Омской и Астраханской областей.

Ошибка в индексации

В Омске пенсионер Владимир Васильков обратился к президенту с жалобой на то, что его лишили звания «Ветеран труда» и надбавок по непонятной причине. Мужчина отработал на производстве 40 лет. Сейчас прокуратура региона начала проверку по факту отмены данных мер социальной поддержки.

Чуть позже выяснилось, что никто звания «Ветерана труда» мужчину не лишал. А доплату он перестал получать из-за индексации. По крайней мере, так объяснили ситуацию власти Омской области.

Фото: Администрация президента РФ

В Омске хотят дышать чистым воздухом

Дозвониться на прямую линию смог еще один житель Омска — Владимир Лифантьев. На протяжении нескольких лет он в своем блоге под ником Орис Бут освещает экологические проблемы своего региона. Мужчина попросил повлиять на промышленные предприятия, осуществляющие вредные выбросы и невыполняющие Майские указы главы государства. Напомним, согласно им, предполагается в ближайшие годы снизить вредные выбросы в атмосферу на 20 процентов.

Кроме того, мужчина попросил обратить внимание контролирующих органов на состояние озер в его регионе, куда промышленные предприятия сливают отходы. После его обращения к президенту прокуратура Омской области начала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.

Выплаты детских

Жительница Астрахани Оксана Плужникова пожаловалась на отсутствие выплат на детей от трех до семи лет, полагающихся семьям, где доход ниже прожиточного минимума. Женщина хотела узнать, почему в регионе отказывают в выплатах пособий, если не было дохода в течение 12 месяцев, даже если человек проработал 11 месяцев. По ее словам, само требование противоречит смыслу предоставления этих выплат, что и подтвердил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Путин пообещал разобраться в ситуации. Астраханский губернатор в ответ сообщил, что уже изучает ее.

Кредиты от безысходности

Власти Ярославской области пообещали помочь уборщице. На прямую линию с президентом было прислано письмо от Светланы Чемезовой из Ярославля. Женщина сообщила, что является матерью-одиночкой, воспитывает девятилетнего сына, а ее зарплата составляет 12 800 рублей, из которых на жизнь почти ничего не остается. Большую часть ее денег съедает кредит. Она попросила главу государства помочь всем, кто берет кредиты от безысходности.

Представители региональных властей в ответ на жалобу матери пообещали выяснить, какими мерами поддержки женщина пользуется сейчас, и при необходимости подскажут, как социальную помощь получить дополнительно.

Первое уголовное дело

Во время прямой линии не обошлось и без серьезного вмешательства правоохранительных органов. Жительница Красноярска Любовь Шенделева обратилась к президенту по поводу действия интернет-мошенников. Она напомнила, что даже ветеран, сидевший рядом с Путиным на параде, подвергся такому нападению. В ответ глава государства сказал, что считает совершающих преступления в отношении ветеранов и пожилых людей мошенников подонками, и призвал Центробанк бороться с фишинговыми сайтами.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Затем СМИ сообщили, что и самой женщине во время прямой линии звонили мошенники и угрожали. В итоге по факту покушения на хищение правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Час на поиск угрожавших

Еще одна история с угрозами произошла в Новокузнецке. Жительница города Екатерина Калинина обратилась к президенту с жалобой на протекающую кровлю детского сада-школы, куда ходит ее внучка. После того как она ранее пыталась решить этот вопрос на местном уровне и о проблеме узнали чиновники, ей стали угрожать. Глава государства потребовал разобраться.

С женщиной уже связались следователи. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в свою очередь, дал час на то, чтобы найти злоумышленников.

Построить новую школу

Власти Приморского края после жалобы президенту на обрушившуюся стену школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа пообещали в течение двух лет построить новую. А до 1 сентября реконструировать старые здания образовательного учреждения. Правда, для этого нужно 150 миллионов рублей, которые они сейчас ищут.

Причем стена в старом здании Воздвиженской школы № 1 обрушилась еще в апреле текущего года. Из учеников никто не пострадал. Однако образовательный процесс претерпел изменения. Младшие классы будут до конца года учиться дистанционно, а старшеклассники пока получают знания в Доме офицеров.

Фото: Администрация президента РФ

Незаконное требование

Были обращения к президенту и из Москвы. В частности, житель города Евгений Цветков сообщил главе государства, что у его супруги, преподающей в одной из столичных школ, есть медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Однако руководство учреждения требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации от коронавируса, иначе грозит женщине увольнением.

Затем стало известно, что у учительницы медицинский отвод до 2 июля. Как пояснили «Вечерней Москве» в Департаменте образования и науки столицы, вакцинация сотрудников при наличии медицинских противопоказаний недопустима. Да и сам президент придерживается такого же мнения.

— Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы. С учетом того, что у женщины медицинский отвод временный, ей необходимо по его истечении обратиться к врачу и либо его снять, либо продлить. В случае если медотвод будет продлен, ни о каком отстранении от работы речи идти не может, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Более того, если противопоказаний к вакцинации выявлено не будет, с учетом наличия хронического заболевания учительнице особенно важно сделать прививку от COVID-19, поскольку у таких пациентов риск развития тяжелых осложнений при столкновении с инфекцией гораздо выше, подчеркнули в Департаменте образования и науки города Москвы.

В связи с пандемией коронавируса и прямая линия с президентом России прошла без зрителей. Глава государства в общей сложности говорил с гражданами около четырех часов.