Врач рассказал, когда завершится вакцинация подростков от COVID-19 в Москве

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Вакцинировать от коронавируса 50 подростков в рамках исследования в детской ГКБ имени З. А. Башляевой планируется к концу июля — началу августа. Об этом сообщил главный врач больницы, главный педиатр Москвы Исмаил Османов в среду, 7 июля.

— Те, кого вчера (6 июля — прим. «ВМ») привили, они через три недели вернутся, чтобы поставить второй компонент, и так все группами... В конце июля–начала августа (закончится вакцинация — прим. «ВМ»), — приводит слова врача РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началось клиническое исследование препарата «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Оно проходит на базе двух детских больниц — Морозовской и имени З. А. Башляевой. Первую прививку в рамках исследования уже сделали 21 подростку.

Для исследований были привлечены 100 добровольцев, их обследования начались 5 июля. Каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест.

Вакцинация проводится тем же «Спутником V», что используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

Все это время подростки будут находиться под наблюдением специалистов. Так, после введения обоих компонентов по отдельности дети будут находиться в стационаре в течение трех дней. Далее добровольцы должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов и вести дневник самонаблюдения в специальном приложении на смартфоне.