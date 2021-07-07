Автоэксперт назвал три способа сэкономить на обслуживании машины

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Отказ от покупки оригинальных запчастей, самостоятельное обслуживание некоторых узлов и правильный выбор сервиса помогут значительно снизить затраты на ремонт машины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, на цену запчастей сильно влияет то, под каким брендом они продаются. Иногда наценка за название фирмы увеличивает стоимость расходника в два раза, предупредил собеседник «ВМ».

— Можно устанавливать на автомобиль качественные неоригинальные запчасти. Поставщик часто выпускает деталь не только в брендовой упаковке, но и под другим названием. Разница в цене в таком случае может достигать 50 процентов, — рассказал эксперт.

Еще один способ сэкономить на обслуживании — проводить некоторые операции самостоятельно, отметил специалист. Владельцы большинства бюджетных автомобилей могут самостоятельно справиться с заменой масла, заметил Баканов.

Также, по словам автоэксперта, нужно найти правильный сервис. Это особенно важно, если машина уже не находится на гарантии.

— Не стоит обращаться в сомнительное место, даже если там предлагают низкую цену. Однако в официальном сервисе вы однозначно переплатите. Нужно найти оптимальное соотношение цены и качества, — рассказал эксперт.

Однако, даже если гарантийный срок не истек, не все детали обязательно менять у дилера. На двигатель и трансмиссию могут распространяться одни условия, а на некоторые запчасти — другие. После истечения срока или превышения пробега, который указан в документах, деталь уже не находится на гарантии, уточнил специалист.

Эксперт отметил, что техосмотр нужно проходить регулярно. Однако необязательно менять детали, которые еще не исчерпали ресурс.

— Плановый техосмотр пропускать нельзя, но ставить новые расходники необязательно, если старые находятся в рабочем состоянии. Однако злоупотреблять этим не стоит. К примеру, стертые тормозные колодки нужно обязательно заменить, — предупредил Баканов.

Собеседник «ВМ» посоветовал внимательно следить за стоимостью запчастей. Сделать это можно при помощи агрегаторов, сравнивающих цены, заключил автоэксперт.