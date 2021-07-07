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«Беспредел»: участник ссоры с Ваенгой рассказал об инциденте на борту самолета

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Беспредел»: участник ссоры с Ваенгой рассказал об инциденте на борту самолета
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певица Елена Ваенга оказалась замешана в крупном скандале из-за ссоры с семейной парой на борту самолета, летевшего из Ларнаки в Петербург. Участники конфликта раскрыли детали ссоры.

Ранее Ваенга уверяла, что изрядно пьяные пассажиры оскорбляли ее во время полета, а также кинули в нее телефон. Из-за конфликта высадку всех пассажиров задержали на два часа.

Обвиняемый в нападении на Ваенгу заявил, что был в трезвом состоянии. По его словам, звезда опирала ноги без обуви и носков на переборку, что, по мнению мужчины, нельзя делать во время пандемии COVID-19.

— Полный беспредел. Она вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо! — отметил мужчина.

Он добавил, что после посадки его с супругой попросили пройти в отделение полиции. Оказалось, что против участников ссоры подали заявление семь человек, пишет 5-tv.ru.

Ранее Елена Ваенга возмутилась навязыванием стандартов красоты. Звезда эстрады опубликовала в своих социальных сетях фотографии, где запечатлена модель, которая дефилирует на подиуме во время модного показа. Ваенга акцентировала внимание на ногах девушки, которые отличаются чрезмерной худобой.

К слову, Ваенга никогда не стремилась соответствовать стандартам шоу-бизнеса. В свой день рождения, который исполнительница отметила в январе, она сообщила подписчикам, что имеет два недостатка — возраст и вес, указав две цифры: 44 и 88.

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