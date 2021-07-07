Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой после выписки из больницы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народная артистка России Вера Алентова не находилась в реанимации с коронавирусом, а ее выписка из больницы была плановой. Об этом сообщила ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

— Маму сегодня планово выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и контрольного КТ, — рассказала Меньшова.

По ее словам, Алентова не была в реанимации, а в данный момент у нее вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих. Артистка очень слаба после COVID-19, поэтому журналистам, которые будут ей звонить, а также придут на прощание с ее супругом Владимиром Меньшовым, стоит оставаться людьми, написала Меньшова на странице в Instagram.

Алентова 28 июня была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Незадолго до этого COVID-19 был диагностирован у ее мужа, режиссера Владимира Меньшова. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни.

Вера Алентова родилась в Архангельской области 21 февраля 1942 года. Широкой общественности она знакома благодаря своим культовым ролям в театральных постановках «Шоколадный солдатик», «Аленький цветочек», «Зыковы» и во многих других.