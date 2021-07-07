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Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности

Иван Юминов

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Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности
Фото: Pexels

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля. Пользователи узнают о быте советских семей накануне Великой Отечественной войны и научатся делать букеты из ромашек. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 7 июля.

— Онлайн-экскурсия «Квартира военной поры» познакомит виртуальных посетителей с бытом советских людей накануне Великой Отечественной. Гости «побывают» на уникальной экспозиции «Подвиг народа» и «зайдут» в квартиру пограничника, — говорится в сообщении.

Ведущая расскажет об увлечениях и достижениях людей, которые жили в ту пору. Кроме того, в пространстве музея воссоздали с исторической достоверностью жилую комнату гарнизона Брестской крепости.

Пользователи смогут увидеть подлинные мебель, книги, а также музыкальные инструменты конца 1930-х годов. Участники двух мастер-классов получат возможность своими руками сделать символы Дня семьи, любви и верности, в том числе букет ромашек из разноцветной креповой бумаги и аппликацию из фетра, украшенную белоснежными цветами.

Также состоится презентация видеоклипа на песню «Здравствуй, счастье!» из альбома «Главные детские песни 1.0». Пользователи впервые услышат песню, которая стала одним из победителей всероссийского конкурса «Журавли Победы».

Участники смогут увидеть фильм «Воздушный извозчик» о любви летчика Баранова и певицы Наташи Куликовой.

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