Российский стартап разработал технологию передачи запахов в фильмах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский стартап Illusion при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ) разработал технологию, которая позволяет зрителям чувствовать запахи во время просмотра фильма в зависимости от происходящей на экране сцены. Уникальная система Illusion Aroma представляет собой специальный блок со сменными картриджами, которые содержат ароматические вещества.

Для более эффективного распыления запахов во время монтажа фильма будет создаваться аромадорожка.

— Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой. Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре, — рассказал руководитель проекта Илья Финатов.

Устройство для ароматизации фильмов подключается к компьютеру или телевизору по Bluetooth. Запахи хранятся в 28 картриджах, которые могут смешиваться для создания новых ароматов.

В компании уже проанализировали около 100 фильмов и отметили, что наиболее часто в лентах встречаются запахи кофе или выпечки. С развитием технологии разработчики собираются «научить» систему самостоятельно определять, какие конкретные ароматы следует смешивать и в каких пропорциях.

Предполагаемая цена устройства составит 50 тысяч рублей, им можно будет оборудовать кинозалы небольших размеров.

Чтобы завершить разработку и запустить серийное производство устройства, Illusion необходимо около 40 миллионов рублей. Половину суммы предоставит НТИ, остальные средства стартаперы планируют получить от инвесторов, передает газета «Ведомости».