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Диетолог Фус рассказала, почему вишня полезнее черешни

Юлия Курганова

Общество
Диетолог Фус рассказала, почему вишня полезнее черешни
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что и вишня, и черешня отличаются количественным составом ценных нутриентов. Но витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в ней в два раза меньше, чем в черешне, поэтому она полезнее.

По словам специалиста, обе ягоды низкокалорийные. В свежем виде они имеют примерно одинаковую калорийность — 50-62 килокалорий.

Вишня — чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов, он равен 22. В черешни он также низкий — 25. Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержащие мелатонин — гормон, нормализирующий работу эндокринной системы, поддерживают холестерин в пределах нормы, оказывают антидепрессивное действие и улучшают сон.

Также Фус отметила, что употребление ягод позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов, а также уровень кровяного давления, уменьшает риск образования тромбов, помогает в работе нервной системы, служит профилактикой простудных заболеваний, улучшает работу пищеварения и позитивно влияет на состояние волос и ногтей, сообщается в издании Оbozrevatel.

Ранее диетолог Белоусова назвала продукты с бодрящим эффектом. Она отметила, что обычно для того, чтобы взбодриться, люди прибегают к кофе, но существуют и другие варианты.

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