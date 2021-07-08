Финансовый аналитик объяснил, как получить двойной доход

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Быстро удвоить доходы с помощью финансовых инструментов невозможно. Это долгосрочная цель, и для ее решения потребуется несколько лет. Об этом сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

— Самый подходящий класс активов с высокой предсказуемостью в данном случае — это акции. Если говорить о российских акциях, то они демонстрируют в последние пять лет доходность в 19-23 процента в год. В целом с момента основания индекс акций Мосбиржи прирастает на 16 процентов в год, — рассказал аналитик.

Он отметил, что это еще не все, к данным результатам необходимо добавить «альфу»: то мастерство, с которым специалист будет обгонять индекс.

У профессиональных управляющих этот уровень составляет 3-5 процентов в год на длинных горизонтах. Русецкий привел в пример Питера Линча, Джона Темплтона и Уоррена Баффета.

Однако финансист подчеркнул, что такой подход требует полного вовлечения в рынок и должен стать основной работой, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, расчет показывает, что если человек будет каждый месяц инвестировать в рынок акций 30 процентов своего дохода в течении пяти лет, то это позволит ему в следующие три года иметь удвоенный доход. А отчислений в 20 процентов хватит только на два года удвоенного дохода.

Ранее финансист рассказал, сколько нужно откладывать для накопления на пенсию. По его мнению, чем раньше человек начнет копить на пенсию, тем проще ему будет это делать.