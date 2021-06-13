Финансист рассказал, сколько нужно откладывать для накопления на пенсию

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Финансовый советник консалтинговой компании Владимир Верещак рассказал, сколько необходимо откладывать россиянам каждый месяц для того, чтобы накопить на пенсию самостоятельно.

По его мнению, чем раньше человек начнет копить на пенсию, тем проще ему будет это делать. При этом в большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать.

Для того, чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности отложенных средств можно ориентироваться на 3-4 процента в год в долларах. Этот показатель соответствует дивидендной доходности акций и паев надежных компаний, а также инвестиционных трастов недвижимости, отметил эксперт.

Он сказал, что для дохода от накоплений в пенсионном возрасте в 100 тысяч рублей потребуется 30-40 миллионов рублей.

— При средней доходности рынка в 7 процентов в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей — порядка 16,7 тысячи рублей, — сообщил Верещак.в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт добавил, что если в запасе только 20 лет, то сумма инвестиций должна увеличиться почти в пять раз — до 60,9 и 81,3 тысячи рублей.

Ранее россиянам рассказали о среднем размере страховой пенсии в 2021 году.

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