Диетолог Дедкова рассказала, как избавиться от жира на животе

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Врач-диетолог Ольга Дедкова рассказала, как убрать лишний вес, особенно жир в зоне живота, и почему он негативно влияет на здоровье.

Она отметила, что абдоминальный тип ожирения (отложения жировой клетчатки в области живота) опаснее, чем жир на бедрах, который нейтрален для здоровья и имеет только косметический эффект.

— Абдоминальное ожирение означает, что жизненно важные органы брюшной полости окружает жир. Такое ожирение меняет метаболизм и, в частности, способствует развитию артериальной гипертонии, болезням сердца. Оно диагностируется, если талия превышает 90 сантиметров. Когда жир накапливается внутри поджелудочной железы и печени, развивается сахарный диабет 2 типа, ожирение печени и даже печеночная недостаточность, — рассказала врач.

Она отметила, что решить эту проблему хирургическим путем не получится, так как в ходе липосакции можно убрать только подкожный жир, но не тот, который окружает внутренние органы. Таким образом, человеку именно с таким типом ожирения необходимо менять образ жизни и включать в свое расписание физические нагрузки.

Дедкова подчеркнула, что диету должен назначить специалист. Она должна быть с рационом не менне 1500 калорий в день. При абдоминальном ожирении нужно худеть медленно — до 2,5 килограммов в месяц, так как меняющийся метаболизм является тяжелой задачей для печени, которая уже нагружена внутренним жиром.

Также, по мнению диетолога, при абдоминальном ожирении нет смысла качать пресс. Необходимы нагрузки малой интенсивности — ходьба, велотренажер и плавание. Важно заниматься три-четыре раза в неделю от 30 до 40 минут в день. Процесс жиросжигания в организме запускается в организме не раньше, чем через полчаса.

Врач рассказала, что визуальный эффект от таких занятий можно увидеть через два месяца. А через пять месяцев можно сбросить около 10 килограммов, передает РИА Новости.

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