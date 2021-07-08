Дерматолог назвала болезни, при которых нельзя купаться в море и загорать

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова сообщила, что типичный летний отдых на пляже возле водоема подходит не всем. Хронические заболевания могут накладывать определенные ограничения на человека.

Она рассказала, что купаться в море людям с заболеваниями кожи не только можно, но и нужно, потому что это благоприятно сказывается на состоянии наружного покрова тела.

Однако, по словам врача, с загаром дела обстоят сложнее. Солнечные лучи могут усугубить ситуацию с онкологией в фазе обострения. Не стоит забывать, что ультрафиолет провоцирует опухоли.

Также воздерживаться от нахождения на солнце нужно тем, у кого была меланома — разновидность рака кожи. На солнце находиться с опаской следует и тем, у кого обнаружены какие-либо новообразования, в том числе и доброкачественные.

Кроме того, если человек чувствует симптомы ОРВИ, то ему нельзя перегреваться на солнце и визит на пляж лучше отложить. Людям с аутоиммунными патологиями, особенно в стадии обострения, тоже необходимо отказаться от принятия солнечных ванн.

Еще с витилиго, солнечной крапивницей (фотодерматитом) нельзя выходить на открытое солнце.

Егорова в интервью изданию «Аргументы и факты» напомнила, что, находясь на солнце, всем следует наносить на кожу солнцезащитное средство.

Ранее дерматологи рассказали, почему опасно купаться рядом с утками. Водоплавающие птицы могут быть заражены церкариями — личинками паразитических червей.