«Неповторимая красота»: Глюкоза восхитила поклонников откровенным фото в бикини

Фото: instagram/glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под творческим псевдонимом Глюкоза, на своей странице в социальной сети Instagram поделилась откровенным снимком в бикини.

Артистка запечатлелась в зеленом купальнике с открытыми бедрами. Наряд с леопардовым принтом едва прикрывал бюст Глюкозы.

— Амазонка! Идеальное состояние! Давно мечтала ощущать на себе только купальник, — подписала фото певица.

Поклонников сразил такой эффектный кадр. Многие осыпали Глюкозу комплиментами.

«Вы шикарная женщина и мама!»; «Наташа, ты обалденная, нереальная красотка»; «Неповторимая красота», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Глюкозу раскритиковали за образ на шоу Урганта. Звезда появилась в студии проекта в белом обтягивающем комбинезоне с прозрачными вставками яркими полосами, напоминающем костюм для занятий спорта.