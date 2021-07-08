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Эксперт Роскачества объяснил, как распознать фальшивый интернет-магазин

Анастасия Волоснова

Общество
Эксперт Роскачества объяснил, как распознать фальшивый интернет-магазин
Фото: Pexels

Эксперт Роскачества объяснил, как отличить фальшивый интернет-магазин от настоящего. Его рекомендации приводятся на сайте Роскачества.

В ведомстве отметили, что интернет-мошенники создают фейковые сайты по доставке еды и продаже техники, обманывая покупателей. Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рекомендовал не пользоваться малознакомыми сайтами и не переходить по ссылкам из рекламы.

Кроме того, он посоветовал проверять юридические реквизиты и подлинность сайта, уточняя его имя и наличие SSL-сертификата, который выглядит как символ замочка. Для своей цифровой безопасности также стоит обращать внимание на форму оплаты, не переводя деньги на счет частного лица.

Подозрения у покупателей также должны вызывать большие скидки в интернет-магазинах и таймеры, указывающие оставшееся на скидку время, считает Куканов.

Ранее эксперт Роскачества объяснил, как не «убить» смартфон в жару. По его словам, современные мобильные устройства во время работы, особенно с большими приложениями или при зарядке, могут очень сильно нагреваться. Если смартфон достиг достаточно высокой температуры и автоматически не выключился, значит, это допустимый нагрев. Но если в это время на гаджет будут падать прямые солнечные лучи, то устройство может выйти из строя, предупредил специалист.

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