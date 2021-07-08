Более 300 пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности, поженятся более 300 пар. Помимо этого, в праздник пройдут чествования и юбиляров семейной жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

— Молодожены любят выбирать для бракосочетаний праздничные или красивые даты. Многие из них — День семьи, любви и верности или Красная горка — олицетворяют счастливую и крепкую супружескую жизнь. В этом году, несмотря на будний день, в отделах ЗАГС планируют заключить брак более 300 пар молодоженов. Также 8 июля пройдут традиционные чествования юбиляров супружеской жизни, которые прожили в браке 50 и более лет, — говорится в сообщении.

Супруги, которые долгие годы живут в счастливом браке, могут поделиться секретами совместной жизни. Также они — отличный пример для юных молодоженов.

Церемонии бракосочетания пройдут во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. По информации пресс-службы, на церемониях заняты почти все места, а участников ждут поздравительные речи ведущих и тематические подарки — ромашки, которые считаются символами праздника.

Чествования юбиляров семейной жизни пройдут в онлайн-формате. Одновременно 11 пар, участвующих в программе мэра столицы «Московское долголетие», станут героями этого дня. Будут показаны видеоролики из их семейной жизни, ведущие поздравят супругов со знаменательной датой. Также на церемонии будут проходить обсуждения с экспертами на разные темы — от создания и завершения отношений и до решения конфликтов в семейной жизни.

Отдельно отмечается, что в помещениях, где проводятся очные церемонии, приняты все необходимые эпидемиологические меры безопасности. Ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции — обязательно.

Напомним, что День семьи, любви и верности традиционно отмечается в России 8 июля с 2008 года. Приурочен он к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Ранее сообщалось, что свадьба в стиле 70-х прошла в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности.