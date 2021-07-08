Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Госпиталь по французскому проекту построят в Москве на территории ММК

Илья Ашуров

Город
Госпиталь по французскому проекту построят в Москве на территории ММК
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В инновационном центре «Сколково» на территории Международного медицинского кластера (ММК) построят адаптивный госпиталь Страсбургского университета. Главной ориентацией нового объекта здравоохранения станет превентивная медицина, а также сложная хирургия. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал генеральный директор Фонда ММК Ильдар Хайруллин.

— Основой медицинской команды станут приглашенные из Европы ведущие врачи-специалисты, а использование нормативов иностранных государств позволит создать максимально комфортные условия для трансфера лучших технологий в систему московского здравоохранения, — отметил Хайруллин.

Госпиталь площадью 15 тысяч квадратных метров станет прогрессивным объектом с точки зрения организации пространства. Планировка здания будет устроена так, чтобы все необходимые действия в рамках одной манипуляции проводились в радиусе не более 40 метров.

В настоящее время здание уже проектирует. Автор его концепции — французский архитектор Жан-Поль Вигье. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что ММК в «Сколкове» не только передовой проект медицины, но также прогрессивный объект строительства. Здания медкластера соответствуют международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства.

Читайте также:
«Сколково»городской госпитальпроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте