Госпиталь по французскому проекту построят в Москве на территории ММК

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Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В инновационном центре «Сколково» на территории Международного медицинского кластера (ММК) построят адаптивный госпиталь Страсбургского университета. Главной ориентацией нового объекта здравоохранения станет превентивная медицина, а также сложная хирургия. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал генеральный директор Фонда ММК Ильдар Хайруллин.

— Основой медицинской команды станут приглашенные из Европы ведущие врачи-специалисты, а использование нормативов иностранных государств позволит создать максимально комфортные условия для трансфера лучших технологий в систему московского здравоохранения, — отметил Хайруллин.

Госпиталь площадью 15 тысяч квадратных метров станет прогрессивным объектом с точки зрения организации пространства. Планировка здания будет устроена так, чтобы все необходимые действия в рамках одной манипуляции проводились в радиусе не более 40 метров.

В настоящее время здание уже проектирует. Автор его концепции — французский архитектор Жан-Поль Вигье. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что ММК в «Сколкове» не только передовой проект медицины, но также прогрессивный объект строительства. Здания медкластера соответствуют международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства.