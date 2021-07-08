Более восьми тысяч заявок на участие в проекте «Наше дерево» подали в Москве

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Москвичи подали более восьми тысяч заявок на участие в проекте «Наше дерево». В его рамках осенью в парках и зеленых зонах столицы будут посажены более 8,4 тысяч деревьев. Каждое из них будет расти в честь рождения ребенка.

— Семейно-экологический проект «Наше дерево» появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у москвичей. За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тысячи деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тысячи саженцев, — заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что Москва — один из самых озелененных мегаполисов мира. Около 49 процентов города составляют озелененные территории.

По его словам, самым популярным древом в этом году стала липа мелколистная. Более 4200 лип посадят осенью по этой программе. Также популярностью пользуются сосна, клен и рябина — более 2700 заявок поступило на эти деревья. Сажать их будут на 25 природных территориях столицы. Среди них Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Битцевский лес, а также природный заказник «Долина реки Сетунь». Все саженцы планируется посадить до конца осени 2021 года, уже открыт прием заявок на посадку, которая состоится весной следующего года.

— Проект «Наше дерево» — это социально значимая городская программа, которая дает москвичам возможность не только отметить памятное для их семьи событие, но и сделать столицу еще более зеленой и экологичной, — отметил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

На участие в проекте за два года было подано более 15 тысяч заявок, сообщает он. Сотни московских семей присоединились к нему. Чтобы стать одной из них, необходимо подать заявку на портале mos.ru, там же можно выбрать природную территорию и дерево, которое хочется посадить.

Отмечается, что дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Оно будет именным, ребенок на момент отправления заявки должен быть младше трех лет. Подать ее может любой из родителей, зарегистрированный в Москве.

Для посадки выбираются 10–15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Реализацией проекта занимаются департамент информационных технологий и департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Мосприрода летом выпустит серию видеоподкастов об экологии столицы. Отмечается, что до конца лета выйдет 18 видеоподкастов об экологии столицы, их можно будет посмотреть на сайте и на страницах ведомства в социальных сетях.