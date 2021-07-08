Наталья Сергунина: Деловую программу международной онлайн-выставки «Город: детали» посмотрели 2,6 миллиона раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Деловую программу международной онлайн-выставки «Город: детали» посмотрели 2,6 миллиона раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в четверг, 8 июля.

В 2021 году выставку впервые проводили в онлайн-формате. С 26 июня по 4 июля все желающие могли увидеть более 500 функциональных дизайн-решений для улучшения городской среды.

Наталья Сергунина отметила, что всего в рамках выставки прошли 25 сессий, которые заинтересовали москвичей и жителей регионов России. К обсуждению столичных проектов также присоединились иностранные спикеры.

— Самой популярной стала тема, посвященная районным проектам и их влиянию на сплоченность локальных сообществ. Этот эфир набрал более 700 тысяч просмотров, — добавила Наталья Сергунина.

Советник мэра Парижа по локальному развитию Карлос Морено рассказал о принципах устойчивости и самодостаточности на локальном уровне. Программа подразумевает возможность жителей городов добираться до школы, работы, магазина и других важных объектов за четверть часа. Аналогичное направление развивается в рамках городской программы «Мой район».

— Такой подход позволит значительно улучшить качество жизни. Для его реализации необходимо выстроить сотрудничество между местным правительством, экономическим сектором, гражданами и всеми заинтересованными сторонами, — отметил Карлос Морено.

В свою очередь американский урбанист Джейсон Робертс сообщил, что в городе должно формироваться единое пространство для отдыха, которое будет доступно и для маломобильных людей. Данная идея схожа с временными фестивалями, которые проводят в разных районах города.

— Благодаря временным конструкциям мы можем очень быстро изменять окружающую нас среду. Если временные проекты понравились жителям, то их можно сделать постоянными, — уточнил Джейсон Робертс.

При этом итальянский архитектор Карло Ратти предложил отказаться от строгого зонирования городов, так как по этой причине жители теряют много времени, а дорога до кинотеатра у них может занимать больше часа.

— Город — это живая лаборатория. Когда вы занимаетесь его развитием, необходимо учитывать интересы жителей, дать им возможность высказывать свое мнение и влиять на этот процесс, — подчеркнул Карло Ратти.

Ранее Наталья Сергунина сообщала, что более 110 тысяч человек посетили международную онлайн-выставку функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали». По ее словам, к выставке присоединились в том числе производители из Германии, США, Франции, Нидерландов и Китая. Почти 70 процентов аудитории подключались к сайту с помощью смартфонов, добавила Сергунина.

За понравившиеся объекты городской среды пользователи проголосовали более десяти тысяч раз. Набравшие наибольшее число голосов объекты включат в специальный перечень для профильных служб, который планируют использовать во время принятия решений о благоустройстве по программе «Мой район».

Пользователи могли выбрать одного из 16 персонажей, а затем перемещаться по выставке, оценивать проекты, а также смотреть сессии деловой программы. Экспонаты представляли собой 3D-модели с обзором 360 градусов и возможностью рассмотреть детали.